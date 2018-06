Per l'Inter è già tempo di programmare le amichevoli estive. Questo il programma delle partite che la società nerazzurra pubblica sul proprio sito ufficiale.



“Per prepararsi nel migliore dei modi all'inizio della nuova stagione, che vedrà l'Inter impegnata di nuovo sul palcoscenico europeo più prestigioso, i ragazzi di Luciano Spalletti saranno ancora tra le squadre protagoniste della International Champions Cup, il prestigioso torneo internazionale - organizzato da Relevent - che dal 2013 coinvolge i maggiori club europei e internazionali. I nerazzurri, vincitori dell'edizione di Singapore del 2017, si presenteranno al via di un torneo rinnovato nella forma e anche nella sostanza: 18 squadre partecipanti che si affronteranno in 27 partite da disputarsi tra USA, Europa e Singapore a partire dal 20 luglio fino al 12 agosto. Alla luce della impossibilità di partecipazione del Siviglia, l'Inter - dopo aver affrontato il Chelsea nel match in programma sabato 28 luglio all'Allianz Riviera di Nizza - affronterà sabato 4 agosto il Lione allo Stadio Via del Mare di Lecce. Entrambi i match sono in programma alle ore 20.05”.