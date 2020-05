Il Paris Saint-Germain è sempre più convinto a riscattare Mauro Icardi. Come scrive la Gazzetta dello Sport, i parigini vogliono però uno sconto sui 70 milioni di euro stabiliti per il riscatto con l’Inter, pronta ad aprire all’ipotesi. Registrato a bilancio per 1,8 milioni di euro, per Marotta e Ausilio la cessione di Icardi al PSG genererebbe comunque un’alta plusvalenza. La deadline per il riscatto è fissata al 31 maggio.