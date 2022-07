Uno stallo, che rischia di complicare il mercato. Il Paris Saint-Germain da oltre un mese ha fatto sapere all'Inter che intende portare in Francia Milan Skriniar, ma nonostante i numerosi contatti per telefono e gli incontri avvenuti nel cuore di Milano, la fumata bianca non è ancora arrivata. Lo slovacco è una prima scelta del nuovo consulente di mercato parigino Luis Campos, che vuole accontentare Christophe Galtier,Skriniar, che non ha preso parte all'amichevole di Lugano, aspetta di capire il suo futuro. Ha già l'accordo con il Psg, ma non spinge per andare via a tutti i costi.La mancata accelerata del Paris Saint-Germain potrebbe creare ostacoli nella corsa a Bremer, individuato come il sostituto dello slovacco.Di fatto deve vendere prima di comprare, ma quando andrà a bussare alla porta di Cairo rischia di trovare una brutta sorpresa. Il Torino vuole almeno 40 milioni di euro, consapevole che ora c'è grande concorrenza.