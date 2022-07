KK, all’anagrafeI De Laurentiis, padre e figlio, avevano ribadito più volte che non lo avrebbero mai ceduto a “quelli là” e lo stesso Kalidou aveva pronunciato pure lui il “mai alla Juve”, ma i tifosi non si fidavano lo stesso., perché l’importante era non far andare KK a Torino. Missione riuscita. Col contributo non da poco del giocatore, che ha rifiutato super offerte fattegli da Cherubini, difendendo la propria napoletanità acquisita. Dissoltasi, però, non appena da Londra è arrivata l’offertona dei Blues da 8 milioni più bonus (per la cronaca, la Juventus era arrivata a 7).Niente KK in bianconero, a meno di clamorosi ribaltoni all’ultimo kilometro, quindi, eArriveranno due nuovi difensori centrali, oppure uno sarà Gatti? Per ora lì dietro sono in tre – Bonucci, Gatti, Rugani – più un quarto, adattato, il jolly Danilo. Obiettivamente, insufficienti per iniziare una stagione che dovrebbe essere quella del riscatto.e da un positivo esordio con la Nazionale di Mancini, ma una buona prestazione in Nations League non è sufficiente per ritenere il giocatore già pronto per partire titolare nella massima serie. C’è però chi scommette ad occhi chiusi sul talento di Rivoli (manco a dirlo, hinterland torinese) e addirittura sostiene sia più forte di Gabriel Magalhaes dell’Arsenal, finito da tempo nel mirino della Juve.causa contratto troppo pesante per qualsiasi altro club eventualmente interessato. E lui preferisce la panchina e qualche presenza piuttosto che rinunciare ai 3.5 milioni di stipendio. All’occorrenza, come detto, ci sarebbe ancora Danilo, che di esperienza ne ha decisamente più di Gatti ed è più affidabile di Rugani, ma trattasi sempre di un adattato.perché dopo 7 stagioni in Serie A lo conoscevano bene, si è confermato difensore di assoluta affidabilità, costava relativamente poco di cartellino (40 mln) considerando essere all’ultimo suo anno di contratto col Napoli, e perché piaceva tantissimo ad Allegri, che aveva chiesto alla società di provarci fino alla fine. Anche se il Napoli non voleva darlo alla Juve e lui non voleva fare uno sgarbo alla tifoseria partenopea. Ma ormai Koulibaly è andato., il brasiliano cresciuto esponenzialmente nell’ultima stagione al Toro. Il miglior centrale difensivo dell’ultimo campionato di Serie A (Il primo, va detto, disputato dal giocatore granata ad alto livello) e che, danzando sotto la Maratona il celeberrimo balletto del “chi non salta juventino è”. Ma Bremer vale realmente De Ligt, o Chiellini? La stessa domanda potremmo porcela pure per le alternative Gabriel o Milenkovic. Vuoi vedere che, alla fine, i 100 milioni richiesti non si incassano, De Ligt resta alla Juve e non arriva nessuno?