in virtù dei due pareggi contro Sampdoria e Roma. L'Inter di Inzaghi rimane lì vicina nonostante la prestazione fornita a Roma contro la Lazio sia completamente da rivedere. Inzaghi ha parlato a lungo con i suoi ad Appiano, il tentativo è quello di correggere gli errori fin da subito. Alle porte per i nerazzurri c'è laAlle luce di questo mini ciclo credo che le riflessioni da fare siano molteplici.vede Anderson alle sue spalle ma non accelera il passo per andare a coprire lo spazio libero lasciando al brasiliano tutto il tempo necessario per il giusto inserimento del laziale. Ho notato una mancanza di cattiveria agonistica e un pochino di deconcentrazione generale. Come ha detto giustamente. Mossa che, con il senno di poi, si è rivelata infelice. Nulla contro il numero 5, ma credo che nella sua esperienza interista l'ex Atalanta abbia dimostrato di essere un buon sostituto e non un titolare da big match. Rinunciando a Calhanoglu, sempre secondo il mio punto di vista,Una decisione di cui, forse, si è pentito anche il tecnico nerazzurro. Possa servire come monito per le prossime delicate gare.. Il belga non è al 100% anzi, forse arriva al 60% ma, per me, poco conta. Romelu aiuta la squadra a salire e da solo tiene in apprensione tutta la difesa avversaria. Sul belga ci devono sempre stare almeno in due e non è poca cosa.La squadra nerazzurra ha giocatori imponenti che hanno bisogno di più tempo per entrare in forma. Ci sta che, mancando la lucidità di pensiero necessaria, si commettano anche errori in cui giocatori di questo livello non dovrebbero inciampare. Credo che il mister e la squadra abbiano dimostrato di saperci fare,