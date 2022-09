Col ritorno dei giocatori principali dagli impegni con le rispettive nazionali,: non ci riferiamo soltanto a quelle che la squadra e soprattutto Simone Inzaghi dovranno dare dopo un avvio di stagione molto sottotono, ma anche a quelle attese da, protagonista dell'ultima finestra di mercato e tuttora priorità nell'agenda nerazzurra. Come raccontato su calciomercato.com , t: o si raggiunge un'intesa per prolungare in scadenza nel 2023 o lo spettro deltornerà a farsi minaccioso come non mai.non ha mai rinunciato all'idea di consegnare al suo allenatore Christophe Galtier un difensore con le caratteristiche dello slovacco e, forte delle difficoltà finanziarie dell'Inter,, che non può andare oltre i 6,5 eQualora Skriniar rispedisse al mittente l'offerta di Marotta e Ausilio, davanti ci sarebbero due strade: quella della cessione a stagione in corso, ma a cifre al ribasso rispetto ai 60 milioni di agosto, o accettare l'idea di perdere il centrale a parametro zero a giugno pur di non indebolire il gruppo a disposizione di Simone Inzaghi.