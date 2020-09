L'Inter guarda in casa Chelsea: secondo La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri avrebbero in mano il sì di Marcos Alonso ed Emerson Palmieri. I Blues non aprono all'addio in prestito con diritto di riscatto, ma Marotta è convinto della buona riuscita di una delle due operazioni dopo i 55 milioni investiti dagli inglesi per Chilwell.