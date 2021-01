Il derby col Milan di martedì sera in Coppa Italia sarà decisivo per il mercato in attacco dell'Inter. In caso di eliminazione in nerazzurri potrebbero rimanere così, con Pinamonti quarta punta. Altrimenti verrebbe valutato quanto propone il mercato. Sempre secondo Tuttosport, il giovane centravanti nerazzurro interessa a Benevento e Torino (difficile che possa essere intavolato uno scambio con Zaza), mentre si è raffreddata l'idea di uno scambio col Parma per Gervinho. Tanti i giocatori offerti all'Inter: su tutti Origi e Gomez passando per Pellé ed Eder, ma al momento non ci sono le condizioni per chiudere con nessuno.