Inter, il Real Madrid pensa a Bastoni

21 minuti fa

Piero Ausilio è stato avvistato sulle tribune che ospitavano i quarti di finale di Champions League. Con una doppia missione, secondo quanto riportato da Tuttosport: capire se Barcellona, PSG, Manchester City e Real Madrid la prossima estate avranno calciatori in esubero, magari a basso costo, dall'altro vedere anche se queste stesse squadre hanno dei nerazzurri nel mirino.



L’Inter ha dei giocatori considerati intoccabili come Lautaro Martinez, anche se in caso di super offerta ci si ragionerebbe anche per lui, ma soprattutto ci sono Marcus Thuram e Alessandro Bastoni che stuzzicano i top club. Valgono entrambi non meno di 80 milioni di euro. L'attaccante piace al PSG per il post-Mbappé. Il difensore è sul taccuino di Guardiola e anche del Real Madrid, con Ancelotti che sta cercando un centrale difensivo per rinforzare il proprio reparto.