Attreverso il sito ufficiale dell'Inter arriva il report dell'allenamento odierno agli ordini di Antonio Conte in vista della sfida di Europa League contro il Ludogorets.



IL REPORT

Squadra in campo in vista di Inter-Ludogorets, match di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League che si disputerà giovedì 27 febbraio alle ore 21.00 a porte chiuse allo stadio 'Meazza'. In mattinata i nerazzurri, dopo il riscaldamento, hanno svolto lavoro atletico e tattico.