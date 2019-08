Allenamento mattutino per l'Inter in vista dell'amichevole contro il Valencia. Questo il report della seduta odierna: "Squadra in campo per la prima seduta giornaliera al Centro Sportivo Suning. Dopo il riscaldamento, torello ed esercitazioni tecniche con la palla. La squadra tornerà in campo nel pomeriggio per la seconda sessione di allenamento".