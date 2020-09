L'Inter deve sperare di vendere uno tra Eriksen e Brozovic per arrivare a Kante. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Brozovic ed Eriksen, non se ne esce. Sono i due giocatori attorno a cui l’Inter può «sperare» che accada qualcosa, prima di buttarsi su Kanté. Il croato non è l’uomo di Conte – che infatti in questi giorni sta provando una squadra senza di lui – e in società si è rotto più di qualcosa dopo gli episodi disciplinari dell’ultima estate. Ma finora non si è mosso nulla. L’unica squadra ad aver timidamente tentato un approccio per Brozovic è stata il Monaco, su suggerimento del tecnico Kovac. Ma dopo aver sondato il giocatore il club monegasco non è mai arrivato a sedersi a un tavolo con l’Inter, cosa che invece ha fatto il Tottenham per Skriniar. Il retroscena, risalente a qualche settimana fa, è di un tentativo dell’Inter di imbastire uno scambio con l’Atletico Madrid tra Brozovic e Thomas, ancora oggi da considerare l’alternativa a Kanté (e che evidentemente chiuderebbe le porte al francese)”.