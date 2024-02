Inter, il rimpianto Sensi di Maresca: 'Lo adoro. Perché è saltato? No comment'

L’ultimo colpo di mercato, in uscita, per l’Inter è sfumato a pochi minuti dal gong fissato per le 24 ora italiana, le 23 in Inghilterra. La cessione di Stefano Sensi al Leicester è tramontata per una questione di dettagli, dopo giorni in cui le due parti hanno lavorato senza sosta alla ricerca della quadra dal punto di vista economico e nonostante il viaggio sostenuto ieri dal centrocampista, con tanto di visite mediche sostenute e superate per la squadra allenata da Enzo Maresca, tecnico delle Foxes e suo principale sponsor.



PERCHE' E' SALTATO - L’affare si è nuovamente incagliato sul più bello, nella tarda serata di ieri, quando il Leicester ha nuovamente palesato l’impossibilità di concludere l’operazione a titolo definitivo, anche seguendo la struttura che aveva preso corpo nelle ultime settimane, per questioni legate agli sforamenti dei paletti del Fair Play Finanziario della lega inglese. Sensi, il cui contratto con l’Inter scade il prossimo giugno, si sarebbe trasferito nella squadra capoclassifica della Championship senza alcun indennizzo nell’immediato, ma con la promessa di un bonus di 2,5 milioni di euro in caso di promozione in Premier League. Un’eventualità assolutamente concreta, considerando che il margine dei ragazzi di Maresca sulla terza in classifica è attualmente di 11 punti.



PARLA MARESCA - L’ex vice di Pep Guardiola al Manchester City ha commentato così il naufragio della trattativa ai media inglesi: "Risponderò adesso e probabilmente dovrò ripetere la stessa cosa. Non ne parlo e non ho intenzione di farlo adesso. Parliamo dello Stoke. Magari ne riparleremo più avanti. Perché è saltata? C'è lo Stoke domani. Adoro Sensi, ma è un giocatore dell'Inter". Parole che trasudano una certa insoddisfazione, visto che il Leicester si è visto “costretto” a fare spazio in rosa per accogliere un nuovo acquisto, con la rinuncia all’ex nerazzurro Cesare Casadei, che dopo 22 partite e 2 reti ha interrotto anticipatamente il suo prestito e ha fatto ritorno al Chelsea.