In casa Inter, rinnovo in vista per Marcelo Brozovic: secondo quanto si legge su Tuttosport, il centrocampista croato rinnoverà il suo contratto con i nerazzurri fino al 2023, con uno stipendio da big. L’obiettivo di Beppe Marotta è quello di togliere dal contratto la clausola rescissoria da 60 milioni di euro.