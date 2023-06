Il summit andato in scena nel pomeriggio in Viale della Liberazione ha portato novità importanti dal punto di vista dei rinnovi, in casa Inter. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, è a un passo il prolungamento di contratto di Stefan De Vrij: entro la prossima settimana è attesa la fumata bianca definitiva, accordo trovato per un biennale e firme da apporre.



ANCORA CON INZAGHI - Il classe 1992 olandese continuerà dunque l'esperienza a Milano con Simone Inzaghi, che lo accompagna dai tempi della Lazio: al termine della propria avventura, saranno dunque sette le stagioni trascorse in nerazzurro.