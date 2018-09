Secondo Tuttosport in edicola oggi, l'eventuale riscatto di Keita Baldé da parte dell'Inter dipenderà da Federico Chiesa. Se l'Inter dovesse superare la Juve nella corsa all'attuale attaccante della Fiorentina, sarebbe difficile per i nerazzurri, si legge sul quotidiano torinese, spendere altri 34 milioni per Keita.