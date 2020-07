L'Inter del futuro potrebbe non avere Milan Skriniar nei suoi effettivi. Il difensore non si è infatti abituato al meglio alla difesa a 3 voluta da Antonio Conte e ha un grande valore di mercato. Per questo, secondo Tuttosport, potrebbe essere lui il sacrificato sul mercato per fare un'altra importante plusvalenza e finanziare i colpi in entrata.,