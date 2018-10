A gran sorpresa, Luciano Spalletti si è affidato a Joao Mario per la delicata trasferta contro la Lazio, generando non poche perplessità. Ma la scelta del tecnico si è rivelata vincente e l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ne evidenzia i meriti.



“Perplessità alla lettura delle formazioni per la titolarità di Joao Mario, fin qui a zero minuti in stagione, ma Spalletti una volta di più ha dimostrato intelligenza: non ha chiesto al portoghese di snaturarsi in un ruolo che soffre, quello del trequartista, ma gli ha cucito addosso uno degli abiti preferiti, il vestito da mezzala. Cambio di sistema: temporaneo distacco dal 4-2-3-1 per l’indisponibilità di Nainggolan e virata sul 4-3-3 con Joao Mario interno sinistro. E Joao ha ripagato la fiducia dell’allenatore con una prestazione a tutto tondo, attenta nelle due fasi”.