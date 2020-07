Il Saint-Truiden, società belga ha commentato a FcInterNews l'accordo trovato con l'Inter per il rinnovo del prestito di Facundo Colidio.



"Colidio ha iniziato a giocare davvero da gennaio. Da allora, ha segnato un gol e fornito 7 assist. In questo piccolo arco temporale, guardando anche la crisi dovuta al coronavirus, i suoi numeri sono molto più che buoni. Abbiamo voluto rinnovare il prestito del giocatore perché il nostro club pensa che Facundo potrà aiutare la squadra ad avere successo. L’Inter ha acconsentito a lasciarci il calciatore per un ulteriore anno, per dare così al ragazzo l’opportunità di crescere come atleta. Speriamo possa avere una grande carriera".