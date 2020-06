Achraf Hakimi, primo acquisto dell'Inter per la prossima stagione, ha salutato dopo due grandi stagioni il Borussia Dortmund, lasciando un messaggio sulla propria pagina Twitter: "E' giunto il momento di chiudere una parentesi meravigliosa della mia vita. Dopo due anni fantastici, lascio una squadra che mi ha dato tantissime gioie. Sin dal primo momento, l'affetto e l'attenzione che mi hanno riservato il club e la città sono stati fantastici. Ora so che ho preso davvero la decisione giusta a scegliere Dortmund due anni fa.



Voglio ringraziare tutti i miei compagni, lo staff tecnico e tutti i dipendenti del club per l'amore e la fiducia che mi hanno dimostrato in diverse occasioni. E poi voglio dire grazie ai meravigliosi tifosi che mi hanno supportato senza sosta in ogni partita. Non dimenticherò mai il Muro Giallo, semplicemente qualcosa di eccezionale.



Infine, voglio ringraziare la mia famiglia e i miei amici per avermi sostenuto in ogni momento.



Spero che le nostre strade possano incrociarsi di nuovo, a presto Borussia Dortmund!".