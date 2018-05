Il neo-attaccante dell'Inter Lautaro Martinez ha utilizzato il proprio profilo Instagram per salutare i tifosi del Racing: "Non è facile andarsene. Ho un nodo alla gola mentre scrivo queste parole. Tanti ricordi, tanti momenti vissuti al Racing. Ai miei compagni, amici, Casa Tita, il personale, i dirigenti, il corpo tecnico, lo staff medico e in particolare a voi, i tifosi, che mi avete sempre dato tanto amore e affetto. Oggi devo chiudere una tappa inimmaginabile, per iniziarne una nuova, piena di nuove sfide. Sono felice di aver trascorso 4 anni meravigliosi lì, dove ho dato tutto il meglio di me. E' un 'a presto', senza dubbio torneremo nel Cilindro magico di Avellaneda. GRAZIE per tanto amore e affetto, sempre insieme per un #RacingPositivo".