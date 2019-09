L'edizione odierna del Corriere dello Sport tesse gli elogi di Samir Handanovic, decisivo nella sfida vinta dall'Inter contro la Lazio.



“Il match con la Lazio ha rispolverato il ricordo di un’altra serata straordinaria, quella contro l’Empoli, all’ultima giornata dello scorso campionato. Allora l’Inter si giocava tutto, ovvero un posto in Champions. Insomma, la tensione era senz’altro superiore, a prescindere del livello dell’avversario. Così, nel finale, con le gambe di tanti giocatori nerazzurri che tremavano per la paura di non riuscire a conservare il vantaggio, Handanovic si è elevato un’altra volta ad ultimo baluardo. E anche in quell’occasione, fu portentoso nell’impedire il pari ai toscani”.