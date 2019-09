Fabio Fognini, tennista italiano e tifoso dell'Inter, parla a MatchdayProgramme del club nerazzurro: "Da ragazzo giocavo mezzapunta, trequartista, mi piaceva far segnare gli altri, mi è sempre piaciuto il gioco di squadra. Poi a 14 anni ho dovuto smettere, se mi avesse chiamato l'Inter magari avrei continuato (ride, ndr). Il Fognini tifoso? Gioisco e mi arrabbio. Quando tieni a una cosa sono quelle le reazioni, ma essendo sportivo capisco anche quello che c'è dietro, le cause che possono portare a un risultato rispetto a un altro. Sensi? Per me gioca in una maniera pazzesca e Godin a livello internazionale ha una grande esperienza. Il mio idolo interista? Zamorano!".