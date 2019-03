Ignazio La Russa, politico italiano e noto tifoso dell'Inter, parla della società nerazzurra a Sportitalia: "Icardi? Dipende da come finisce questa stagione. Ho parlato in settimana con Moratti, senza avere alcuna info particolare. Da tifoso, penso che potrebbe andare via Icardi, forse anche Perisic. Di sicuro è difficile che entrambi rimangano. Dipenderà molto anche dall'allenatore".



SULLA PANCHINA - "Mourinho è meglio che lasci il magnifico ricordo. Spalletti deve centrare l'obiettivo. Lui stesso, se non arrivasse la qualificazione in Champions League, sarebbe il primo a lasciare. Io vorrei l'allenatore dell'Atletico Madrid, Simeone: è un simbolo dell'interismo. Se non ci fosse Spalletti vorrei proprio vedere un ex nerazzurro, anche Zenga".