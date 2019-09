Sergio Scariolo, coach della Spagna campione del mondo di basket, parla a Sky Sport dell'Inter, club di cui è tifoso: "Penso sia molto presto per fare delle valutazioni. Non ero euforico per il primato in classifica e non sono adesso pessimista per un pareggio. La squadra deve completarsi, probabilmente l'anno venturo. Un ciclo appena cominciato, il primo anno intero della dirigenza nuova. Conte? Grande professionista. Una persona che ha una capacità di analisi del dettaglio tecnico-tattico importante e una leadership emozionale di grande carisma. Il passato parla per lui: non puoi aver vinto tanto se non sei un grande allenatore. Ho fiducia"