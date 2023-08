Sistemata la difesa con Pavard, in queste ultime settimane di mercato l’Inter potrebbe cambiare qualcosa in attacco. Con gli arrivi di Thuram e Arnautovic il reparto numericamente è completo, ma in caso di cessione di Correa i nerazzurri potrebbero tornare sul mercato.



Per il Tucu si è fatto avanti il Torino che in questi giorni sta spingendo per avere l’attaccante argentino, ma il fattore che complica l’affare è l’ingaggio del giocatore: Correa ha uno stipendio di 3 milioni di euro a stagione, il Toro non può pagarlo tutto e - al momento - l’Inter non ha intenzione di contribuire alla spesa. Nelle ultime ore il Tucu è entrato nel mirino del Betis Siviglia, che potrebbe approfittare delle difficoltà del Torino per provare il blitz decisivo.



A poco meno di dieci giorni dalla fine del mercato, quindi, la posizione di Correa all’Inter rimane in bilico. Se l’argentino dovesse lasciare i nerazzurri la società ha già in mente un profilo per sostituirlo. E si tratta di una vecchia conoscenza. Il Nino Maravilla Alexis Sanchez, svincolato dal Marsiglia e al quale sta pensando anche il Santos se dovesse vendere Marcos Leonardo (trattativa aperta con la Roma). Dalla Spagna fanno sapere che l’Inter sarebbe pronta a offrire un contratto di un anno a Sanchez, ma il suo eventuale ritorno è legato, come detto, alla cessione di Correa. Ultimi movimenti di mercato in casa Inter, dopo l’arrivo di Pavard (atteso in questi giorni in Italia) può cambiare qualcosa in attacco.