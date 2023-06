Cambia il futuro di. L'vorrebbe confermare l'esterno classe 2000 ma prova a strappare uno sconto alrispetto aipattuiti la scorsa estate per il diritto di riscatto, uno scenario confermato anche dal ds dei rossoblùnegli scorsi giorni ( LEGGI QUI ). Tra i nerazzurri e il giocatore scuola Milan, però, ora c'è un ostacolo in più: il- Secondo quanto riferito da Sky Sport infatti, i granata sono pronti a inserirsi nelle difficoltà dell'Inter e hanno già impostato un'operazione con il Cagliari da. Il Toro è fiducioso, la palla passa ai nerazzurri che devono trovare una soluzione diversa con i sardi per la conferma di Bellanova.