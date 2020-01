Marcos Braz, vicepresidente del Flamengo, ha parlato durante la presentazione di Pedro di Gabigol, attaccante dell'Inter che piace al club brasiliano, dove ha disputato una stagione di alto livello in prestito: "La situazione è la stessa di prima, siamo ancora in trattative per gli ultimi dettagli. Il giocatore oggi non è del Flamengo. Bisogna aspettare, dobbiamo stare tranqulli se vogliamo avere un lieto fine".