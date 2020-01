Da Olsen a Pochettino, Eriksen ha lavorato con diversi allenatori e li ha fatti innamorare tutti, tanto che proprio l'ex tecnico del Tottenham gli aveva cucito addosso un soprannome per quella sua abitudine a realizzare grandissimi gol. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Ci sono due allenatori che hanno criticato, con una certa veemenza, Christian Eriksen. Il primo è stato suo padre Thomas, l’ultimo Morten Olsen, uno che raccontò così l’inizio della sua “storia” col giocatore: «Andai a visionarlo in una gara della Danimarca Under 17. Sarei potuto tornare a casa dopo 5 minuti. Fa parte di quelli che io chiamo i “calciatori Wow”». Le uniche strigliate, per troppo amore, sono arrivate da questi due, tutti gli altri lo hanno sempre coccolato: Pochettino, ad esempio, lo chiamava «Golazo», perché «sa segnare gol incredibili»”.