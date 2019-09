Gabigol, attaccante del Flamengo, è sempre di proprietà dell'Inter. Il club brasiliano ha in programma un viaggio a Milano per trattare con la società nerazzurra, che chiede 25 milioni di euro. Come scrive FcInterNews, però, anche in Europa c'è un club fortemente interessato al brasiliano, che ha riconquistato la nazionale a suon di gol: il West Ham. Solo monitoraggio, ma gli Hammers ci pensano. Con Gabigol che, nel frattempo, continua a segnare: sono più di 30 le reti messe a segno nel 2019.