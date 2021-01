L'Inter ha voglia di migliorare i particolari, aspetto che può portare la squadra di Conte al successo. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Difficile far meglio, almeno in termini di attacco. Ecco perché Conte, a proposito dei margini di crescita della sua Inter, ha citato altro: «Già continuare su questa strada sarebbe importante - ha raccontato l’allenatore -, perché produciamo tanto in fase offensiva, segniamo tanti gol. Il miglioramento è da trovare più che altro nella fase difensiva». Ricerca della perfezione, ancor prima che della felicità. Ma se alla fine di una partita così, un maniaco dei particolari come Conte ha trovato anche il tempo di applaudire chi è entrato in campo a risultato acquisito («Sono contento di chi è subentrato, tutti avevano la voglia e il piglio giusto»), vuol dire davvero che è stata imboccata la strada per il successo”.