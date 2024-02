Inter in ansia per Thuram, fissati gli esami: le ultime

L'Inter aspetta e spera per Marcus Thuram. Nella giornata di domani (giovedì) l'attaccante francese si sottoporrà agli accertamenti strumentali per valutare l'entità dell'infortunio patito ieri sera a San Siro durante la gara poi vinta 1-0 contro l'Atletico Madrid nell'andata degli ottavi di finale in Champions League.



LA CRONACA - Thuram ha accusato una contrattura all'adduttore della gamba destra. Si è fermato dopo un tiro dal limite dell'area ed è stato sostituito nell'intervallo da Marko Arnautovic, autore del gol della vittoria. Nel post-partita l'allenatore Simone Inzaghi ha spiegato che Thuram aveva accusato un risentimento muscolare già prima, in occasione del contropiede con il suo passaggio non sfruttato da Lautaro.



IL CALENDARIO - L'Inter conta di recuperarlo per il ritorno con l'Atletico, in programma il 13 marzo a Madrid. Nel frattempo i nerazzurri devono giocare quattro gare di campionato in Serie A: domenica a Lecce, mercoledì il recupero infrasettimanale con l'Atalanta a San Siro, lunedì 4 marzo in casa col Genoa e poi a Bologna.