Ci siamo quasi. Entro settimana prossima Suning otterrà un finanziamento da 250 milioni di euro per l'Inter da uno dei due fondi USA in ballo: Bain Capital e Oaktree



Sul mercato attenzione a uno dei tre difensori: Skriniar ha molto mercato. De Vrij ha una promessa di rinnovo caduta nel vuoto, Bastoni è invece quello attualmente con la valutazione maggiore. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, qualcosa in uscita andrà fatto entro il 30 giugno.