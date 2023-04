Amadeus, grande tifoso dell'Inter, è intervenuto a Rtv 38 dove ha detto la sua sulla gra fra Inter e Fiorentina. Queste le sue parole: "La Fiorentina non ha rubato nulla. L'Inter non è riuscita a capitalizzare le occasioni. Ora per tutte e due sarà un mese pieno di partite, storico per i viola. All'Inter servirebbe di nuovo Conte, se tornasse sarei contento, ha la cazzimma necessaria perché non mi piace l'atteggiamento di questa Inter. Mi piace invece molto Italiano e gli faccio i complimenti"