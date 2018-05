Antonio Cndreva non è certo di una riconferma in nerazzurro. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come il futuro dell'esterno italiano sia in bilico.



“Candreva piace ma nel torneo appena concluso ha dimostrato di andare in sofferenza ogni volta che è stato messo in discussione. E nella prossima stagione, con la Champions, ogni ruolo avrà alternative. Quindi Candreva è in bilico. Luciano impazzisce per Chiesa. Lo considera uno dei top del calcio italiano di domani. Certo, se la Fiorentina resta ferma alla richiesta di 60 milioni la trattativa è quasi impossibile”.