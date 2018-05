Al fischio finale di Lazio-Inter, Steven Zhang, figlio ventisettenne di Zhang Jindong, è piombato sul prato dell'Olimpico insieme all'amministratore delegato Alessandro Antonello per festeggiare l'impresa compiuta dalla squadra di Luciano Spalletti, che prenderà parte alla prossima edizione della Champions League. Mauro Icardi e compagni hanno regalato alla famiglia Suning la prima qualificazione alla massima competizione europea sul campo: un successo arrivato battendo in rimonta la Lazio di Simone Inzaghi che aveva a disposizione due risultati su tre per centrare la qualificazione. Steven Zhang, sempre molto vicino alla squadra nerazzurra in questi mesi, ha festeggiato tra le lacrime il suo primo grande risultato.