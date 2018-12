Tre indizi fanno una prova. Quando l'Inter vince in goleada a San Siro, poi entra in crisi di risultati: è già successo tre volte nelle ultime tre stagioni. Dopo il 7-1 all'Atalanta, Pioli inanellò una serie negativa di otto partite in campionato senza vittorie con due pareggi e sei sconfitte. Un anno fa di questi tempi Spalletti era primo in classifica dopo il 5-0 al Chievo, ma anche in quel caso poi arrivarono otto gare senza successi in Serie A con sei pareggi e due sconfitte. Più le partite di Coppa Italia con Pordenone (vinta ai rigori) e Milan (persa ai supplementari). La storia si ripete anche quest'anno: in seguito al 5-0 sul Genoa, i nerazzurri hanno vinto solo una (in casa col Frosinone) delle successive sette gare tra campionato e Champions League. Una maledizione da sfatare al più presto possibile. Già dall'anticipo di oggi con l'Udinese, che un anno fa inflisse il primo ko alla squadra di Spalletti.

12/03/2017 Inter-Atalanta 7-1

18/03/2017 Torino-Inter 2-2

03/04/2017 Inter-Sampdoria 1-2

09/04/2017 Crotone-Inter 2-1

15/04/2017 Inter-Milan 2-2

22/04/2017 Fiorentina-Inter 5-4

30/04/2017 Inter-Napoli 0-1

07/05/2017 Genoa-Inter 1-0

14/05/2017 Inter-Sassuolo 1-2

03/12/2017 Inter-Chievo 5-0

09/12/2017 Juventus-Inter 0-0

12/12/2017 Inter-Pordenone 5-4 dcr (0-0)

16/12/2017 Inter-Udinese 1-3

23/12/2017 Sassuolo-Inter 1-0

27/12/2017 Milan-Inter 1-0

30/12/2017 Inter-Lazio 0-0

05/01/2018 Fiorentina-Inter 1-1

21/01/2018 Inter-Roma 1-1

28/01/2018 Spal-Inter 1-1

03/02/2018 Inter-Crotone 1-1

03/11/2018 Inter-Genoa 5-0

06/11/2018 Inter-Barcellona 1-1

11/11/2018 Atalanta-Inter 4-1

24/11/2018 Inter-Frosinone 3-0

28/11/2018 Tottenham-Inter 1-0

02/12/2018 Roma-Inter 2-2

07/12/2018 Juventus-Inter 1-0

11/12/2018 Inter-PSV Eindhoven 1-1