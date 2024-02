Inter, in estate amichevole con la vincitrice della Supercoppa saudita: i dettagli

La missione Supercoppa Italiana in Arabia Saudita è stata un successo sotto ogni punto di vista per l’Inter di Simone Inzaghi. Oltre alla conquista del trofeo per l’ottava volta nella propria storia e al nuovo record stabilito dal tecnico piacentino, che ha superato due leggende come Fabio Capello e Marcello Lippi, il club nerazzurro ha portato a casa un premio complessivo di 8 milioni di euro e un aumento di appeal in un mercato da considerarsi fondamentale per gli sviluppi futuro del brand.



NUOVE OPPORTUNITA' - Ma c’è di più. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, la prossima estate l’Inter, in qualità di trionfatrice nell’ultima edizione di Supercoppa Italia - la prima col nuovo formato della Final Four - affronterà in una partita amichevole la formazione che quest’anno porterà a casa la Supercoppa saudita. Secondo ulteriori indiscrezioni che emergono in queste ore, il match verrà disputato in Europa.



IL MONDO ARABO - Un'ulteriore occasione per aumentare la propria visibilità e di accrescere i propri introiti a livello di marketing e sul settore commerciale. Senza omettere le chance di attrarre potenziali investitori dal mondo arabo, in un periodo nel quale tra voci di rifinanziamento del debito con Oaktree e di cessioni il futuro societario è tutto da scrivere.