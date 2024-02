Sensi al Leicester, è corsa contro il tempo: cosa sta succedendo

PG e FZ

Tic tac, il tempo stringe. A mezzanotte ora italiana, alle 23 nel Regno Unito, chiude il mercato inglese, al momento la trattativa tra Inter e Leicester per la cessione di Stefano Sensi è in stand by. Il centrocampista ex Sassuolo e Cesena, volato nel pomeriggio in Inghilterra, ha sostenuto le visite mediche di rito, ma non ha ancora firmato il contratto. Il motivo? Secondo quanto appreso da Calciomercato.com non c'è ancora accordo sulla formula (bisogna rispettare i requisiti finanziari richiesti dalla lega inglese) e sono emersi ostacoli sulla strada per il tesseramento.



MISTERO - I due club, che sono al lavoro da oltre una settimana, avevano discusso di un trasferimento a titolo definitivo, con le Foxes che si impegnano a pagare 2,5 milioni di euro in caso di promozione in Premier League (al momento guidano la Championship con 11 punti sul terzo posto). Qualcosa va sistemato, l'accordo non è stato ancora raggiunto. E Inghilterra, il Leicester Mercury parla di altri problemi, questa volta legati al permesso di lavoro. Gli avvocati sono al lavoro per risolverli, ma la clessidra sta esaurendo la sabbia a disposizione.