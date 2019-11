Antonio Conte ha chiesto e l'Inter proverà ad accontentarlo. Centrocampo e attacco sono i reparti che per il tecnico nerazzurro dovranno essere oggetto di restyling e tra i profili che vengono seguiti con maggiore attenzione c'è anche quello di Rolando Mandragora. Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, osservatori del club di Viale della Liberazione erano a Udine ieri pomeriggio per assistere alla sfida tra i bianconeri e la Spal e tra i calciatori spiati c'era proprio colui che in prospettiva futura può rappresentare un'alternativa all'insostituibile Brozovic.



Sempre in casa Udinese sono seguiti il portiere argentino Musso, uno dei più autorevoli candidati al dopo Handanovic e il connazionale Rodrigo de Paul, al centro di un vero e proprio derby di mercato col Milan e che può essere la mezz'ala di quantità e qualità richiesta da Conte per avere maggiore ricambio. Da non trascurare nemmeno il profilo di Andrea Petagna che, al netto del rigore decisivo fallito ieri, è un nome buono come vice Lukaku.