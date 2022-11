Impegnato con la maglia della Nazionale, il calciatore dell'Inter, Federico Dimarco, è stato, per la Gazzetta dello Sport, protagonista di una prestazione insufficiente. Questa la pagella riservatagli dalla "Rosea"



Dimarco 5,5: “Posch lo mette in difficoltà per buona parte dell'incontro. Ogni tanto prova a uscire dal guscio e a spingere, producendo anche qualche cross degno di nota”.