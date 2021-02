Non solo Lautaro e Bastoni. L'Inter tratta il rinnovo del contratto anche con Danilo D'Ambrosio. Nei giorni scorsi i suoi agenti sono stati nella sede del club nerazzurro per fare il punto della situazione. Il difensore classe 1988 ex Torino sta recuperando dall'infortunio ed è in scadenza a giugno con un ingaggio da 2 milioni di euro netti a stagione.