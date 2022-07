Proseguono i contatti tra Inter e Cremonese per il trasferimento in prestito di Lucien Agoumé in grigiorosso. Questo pomeriggio in viale della Liberazione è arrivato l'agente del calciatore, Djibril Niang, che all'uscita non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione ai cronisti in attesa. Già qualche giorno fa Agoumé aveva preso tempo circa l'ipotesi Cremona, ma nelle prossime ore è attesa una risposta definitiva.