Il pareggio per 3-3 conquistato ieri sera 19 aprile a San Siro contro il Benfica regala ampi sorrisie non solo perché è valsa la qualificazione allama anche e soprattutto perchamplia quello che sarà, a fine stagione,. Premi in denaro legati alla partecipazione, incassi da botteghino, ranking storico e market pool con cifre che, inevitabilmente, sono ben più alte rispetto a quelle preventivate nel business plan di inizio anno e che modificano anche il progetto di incasso necessario da player trading da qui al 30 giugno 2023.che si è chiusa alla fine dei gironi e che comprendeva il premio iniziale di partecipazione da 15,64 milioni, i ricavi dal ranking storico che ammontano a 16 milioni di euro per l’Inter e la parte di market pool legata al posizionamento in classifica della passata stagione (secondo posto) da 6 milioni di euro. Oltre a questo l'Inter ha incassato anche i bonus per i risultati delle partite (3 vinte, 1 pareggiata e 2 perse) che hanno portato altri 9,3 milioni di euro nelle case del club.La seconda parte della stagione porta quindi ulteriori introiti legati a passaggi di turno e quote legati ai risultati. Gli ottavi di finale sono valsi solo per l'accesso 9,6 milioni di euro, i quarti di finale 10,6 milioni e le semifinali 12,5 milioni. I risultati di queste partite 2 vittorie e 2 pareggi portano altri 7,46 milioni di euro. Infine andrà aggiunta la quota di market pool che sarà di minimo 6 milioni e che al 50% sarà ridistribuita in percentuali differenti fra il Napoli (cifra più bassa), la perdente (cifra intermedia) e la vincente delle semifinali (cifra più alta).Vi avevamo raccontato al termine dell'ultima sessione di calciomercato che, attraverso il player trading,. Quella previsione prevedeva l'accesso della squadra alla prossima Champions League (obiettivo minimo del business plan), ma non un percorso così positivo per quello che riguarda la stagione in corso. Per questouna Champions così positiva e che sta portando una consistente dote di milioni di euro in più rispetto al previstoin sede di mercato. Tutto a patto di ri-qualificarsi alla prossima edizione poichée quel +60, diventato +30 nel corso dell'anno, costringerebbe i dirigenti a rivedere i propri piani.