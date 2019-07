L'Inter non si ferma e nel weekend che porterà all'inizio ufficiale della nuova stagione, con la presentazione di Antonio Conte e l'avvio del ritiro a Lugano, pianifica le prossime mosse di mercato in entrata per completare l'organico del tecnico salentino. Il nome più caldo è quello del centrocampista del Cagliari Nicolò Barella, visto che lunedì prossimo ci sarà una nuova assemblea della Lega di Serie A e questa sarà verosimilmente la sede per un incontro tra l'ad nerazzurro Marotta e il presidente dei sardi Giulini per smuovere l'impasse delle ultime settimane e provare a indirizzare la conclusione della trattativa, col secondo colpo a centrocampo per l'Inter dopo Sensi dal Sassuolo. L'uscita di scena pubblica della Roma dalla trattativa per la mezzala della Nazionale ha spianato definitivamente la strada al club milanese, che non si è mai smosso dalla sua proposta di 35 milioni di euro più bonus e sa ora di avere il coltello dalla parte del manico.



L'INCONTRO - Ma la novità più importante può arrivare sul fronte Lukaku. Registrata la freddezza della Roma a cedere Dzeko per meno di 20 milioni, l'Inter sta concentrando oggi tutti i suoi sforzi per migliorare il reparto offensivo sul centravanti classe '93 del Manchester United. Dopo il messaggio forte e chiaro recapitato dal suo agente Federico Pastorello (“Lo vogliono, ma bisogna muoversi”), secondo La Gazzetta dello Sport i nerazzurri sono pronti a compiere ulteriori passi dopo aver fatto recapitare nei giorni scorsi un'offerta scritta ai Red Devils. Le due società potrebbero infatti presto incontrarsi, nel tentativo di avvicinarsi a un'intesa. La distanza al momento è ampia, considerando che gli inglesi continuano a chiedere circa 80 milioni di euro, senza contropartite, e l'Inter valuta Lukaku 60.



ASSO DARMIAN?- Non è da escludere che in questo summit si parli anche della posizione del terzino italiano Matteo Darmian (accostato pure alla Juve), un aspetto che potrebbe in un certo senso favorire il buon esito della trattativa: il sogno di Conte sarebbe di avere il belga per la tournée in Asia (il 20 luglio c'è il primo appuntamento, l'amichevole proprio con lo United).