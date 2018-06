Secondo Sky Sport, in queste ore sta andando in scena un incontro a Montecarlo tra Radja Nainggolan e il suo agente, Alessandro Beltrami, per discutere i dettagli del contratto proposto dall'Inter. Non sono escludere delle piccole modifiche sulla questione dei diritti d'immagine. Contratto che - riferisce l'emittente satellitare - potrebbe essere anche più lungo di un anno (fino al 2022 e non al 2021 come inizialmente proposto dalla Beneamata). Insomma, una riunione operativa tra agente e giocatore per limare gli ultimi dettagli prima della partenza alla volta di Milano.