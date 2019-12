Un summit di mercato con uno sguardo sul futuro è andato in scena questo pomeriggio all'interno della sede dell'Inter a Viale Liberazione a Milano. Protagonisti sono stati i dirigenti nerazzurri e il presidente del Verona, Maurzio Setti con cui, secondo Sky Sport è stato aperto un importante tavolo di mercato.



SALCEDO - Non c'è stato il futuro di Eddie Salcedo sul tavolo, ancora di proprietà dei nerazzurri e in prestito al Verona dal Genoa a cui il club nerazzurro lo aveva prestato per due anni ad inizio estate.



AMRABAT - Tanti sono invece i giocatori che potrebbero cambiare casacca da adesso a fine anno. Sofyan Amrabat è sicuramente uno dei giocatori più appetiti della formazione veronese. Piace a Napoli e Fiorentina, ma non può cambiare squadra a gennaio. L'Inter si è mossa, ma per giugno.



KUMBULLA E DIMARCO - I nerazzurri stanno seguendo anche ​il difensore centrale Kumbulla, con l'agente che ha confermato recentemente il gradimento, ma anche l'altro centrale Rrhamani, stuzzica per prospettive di crescita. Al Verona invece interessa il terzino sinistro italiano Federico Dimarco, solo una presenza stagionale agli ordini di Conte, e già corteggiato anche da Parma e Bologna.