Andrea Ranocchia sempre più verso il Genoa. Continua la trattativa tra i liguri e l'Inter per portare il difensore in rossoblù: proprio in questo momento si sta tenendo a Milano un incontro tra l'agente del giocatore, Tullio Tinti, e il ds dei liguri, Daniele Faggiano, per provare a raggiungere l'intesa definitiva