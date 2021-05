Dopo quelli dei giorni scorsi coi dirigenti, in casa Inter in queste ore ci saranno gli incontri tra società e giocatori. Come scrive La Gazzetta dello Sport, anche alla squadra verrà illustrato il piano di riduzione dei costi deciso dalla famiglia Zhang, mentre Lukaku e compagni chiederanno garanzie sulla permanenza di Antonio Conte in panchina anche per la prossima stagione.