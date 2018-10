Ancora non ci sono notizie ufficiali, ma secondo quanto riporta il sito Footyheadlines, sempre in prima linea quando si tratta di svelare le divise dei club di calcio,Nella nuova camisera, ci sarà il ritorno del blu come colore predominante, il bianco sarà invece utilizzato sia per i loghi Nike e Pirelli (compreso Driver), sia per nome e numero sulla schiena.Come riporta Calcio e Finanza. Nelle ultime tre stagioni (dal 2014/15), l’azienda di abbigliamento ha versato nelle casse della società 13,4, 12,5 e 9,4 milioni di euro. Cifre nettamente superiori a quelle che l’Inter ha incassato nella stagione 2017/18: complice la mancata qualificazione alla Champions League negli ultimi 5 anni e la mancata qualificazione in Europa League in due delle ultime 5 stagioni, Nike pagherà solamente 3,75 milioni di euro.